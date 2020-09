Coronavirus : une campagne choc pour sensibiliser aux gestes barrières

Se réunir pour un repas en famille et se transmettre le virus, c’est le scénario redouté par le ministère de la Santé, qui rappelle la nécessité des gestes barrières dans une campagne publicitaire frappante. Retirer son masque, avoir des contacts physiques, s’embrasser, se réunir en famille pour l’anniversaire de sa grand-mère et quelques jours plus tard c’est une jeune femme qui se retrouve à l’hôpital.

7 000 nouveaux cas en 24 heures

"On peut tous être touchés. Alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d’appliquer les gestes barrières", conclut le spot du gouvernement. Un changement de ton radical avec les campagnes de prévention plus légères de cet été et un appel à la responsabilité pour ralentir la propagation du coronavirus. Plus de 7 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dimanche 13 septembre et 2 460 personnes ont été hospitalisées au cours des sept derniers jours.

Le JT

Les autres sujets du JT