Coronavirus : un vaccin disponible pour Noël ?

Selon les annonces du président Macron, mardi 24 novembre, un vaccin pourrait-être disponible d'ici la fin de l'année 2020. "Tout est possible, mais prudemment, le président a parlé de fin décembre, début janvier. Le timing est serré", détaille sur le plateau du 13 Heures, le journaliste et médecin Damien Mascret. "Les industriels ont déjà produit des vaccins, mais il va falloir maintenant organiser tout ça, avoir les autorisations. Il reste deux autorisations reglementaires importantes avant sa mise en circulation : une autorisation européenne, et l’avis de la Haute Autorité de santé."

Qui sera concerné ?

"Tout dépend de l’efficacité des vaccins dans les différentes classes d’âge, détaille Damien Mascret. Deux publics seront prioritaires : les personnes les plus vulnérables, et les personnels de santé". Au vu du nombre de vaccins, sera t-il possible de choisir celui que l'on souhaite ? Là encore, cela reste incertain : "On ne sait pas encore à quel moment tel ou tel vaccin va arriver. On s’attend à l’arrivée de nouveaux vaccins d’ici au printemps, ainsi qu’à la livraison de vaccins qui ont été précommandés au niveau européen".

