Coronavirus : un tutoriel vidéo pour former les soignants à la réanimation

La réanimation est un service crucial dans la lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19. Ici sont accueillis des malades atteints de détresse respiratoire aiguë, et qui peuvent rester hospitalisés deux à trois semaines. Le personnel d’autres spécialités hospitalières est lui appelé en renfort. Sur le terrain, il s’adapte aux spécificités de la réanimation : intubation, extubation et puis tout le protocole d’hygiène propre au contexte du coronavirus. Il faut former vite et bien. Une véritable opération commando.

Des mannequins en peau synthétique pour s’exercer

À Caen (Calvados), ce sont près de 1 100 soignants qui ont ainsi été formés par groupes de six. Distance de sécurité oblige, tous les gestes pratiqués en réanimation ont été simulés sur des mannequins hyperréalistes, en peau synthétique, pilotés par ordinateur. Un véritable protocole filmé, devenu tutoriel, et qui inspire au-delà des frontières de l’Hexagone. L’apprentissage pratique de ces gestes d’abord sur des mannequins rassure ce personnel appelé en renfort. La répétition des gestes d’hygiène le protège, car le personnel soignant est le premier exposé à la contamination.

Le JT

Les autres sujets du JT