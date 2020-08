Coronavirus : un touriste étranger hospitalisé à Nice après ses vacances à Saint-Tropez

Ce touriste étranger a été admis il y a deux jours en chambre d'isolement à l'hôpital l'Archet de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il aurait contracté le virus à Saint-Tropez (Var) durant ses vacances. "Je me sens mieux. J'ai plus de goût et je transpire partout, mais l'oxygène m'aide pour ne pas avoir mal à la tête", confie le patient. Cet homme de 48 ans le reconnaît, il est venu sur la côte pour faire la fête et s'est affranchi des gestes barrières.

Les Alpes-Maritimes pourraient franchir les 50 cas pour 100 000 habitants

Une insouciance qu'il paie cher aujourd'hui. "C'est très important la distance, le masque", prévient le touriste allemand, Luftu Timu. Les Alpes-Maritimes pourraient franchir la semaine prochaine le seuil des 50 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Pourtant ici les hospitalisations sont rares. Seuls cinq patients sont soignés actuellement.

