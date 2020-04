Coronavirus : un sommet de l'UE en visioconférence consacré à la reprise économique

Le président du Conseil européen, Charles Michel, à Bruxelles, le 16 avril 2020. (JOHN THYS / AFP)

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a convoqué un sommet européen par visioconférence, jeudi 23 avril. Le sommet sera consacré à la relance économique de l’UE, touchée par la pandémie de coronavirus.

La première mission de ce sommet sera de trouver un accord financier, trouver de l’argent pour permettre à l’Europe de sortir de la crise. Cela peut se faire en dégageant des financements à l’intérieur du budget des 27, ou en lançant les fameux "corona bonds", ces obligations qui permettraient de mutualiser la dette des européens. Le projet est ambitieux : défendu par la France, il fait peur à l’Allemagne.

L’idée est de réussir à se doter d’un fond suffisamment important qui permettra aux pays les plus touchés par la crise de s’en sortir. Il y va aussi de l’avenir de tous car si ces pays, notamment l'Espagne et l'Italie, sombrent. Ils pourraient emporter avec eux tout le reste de la construction européenne.

L’Europe devra tirer un premier bilan de cette crise

Cette crise a montré les atouts de l’Europe et de la France dans la gestion de la crise, notamment l’aspect social. Sécurité sociale, Pôle emploi : nos outils ont permis, temporairement et pour beaucoup de monde, de passer ce moment difficile en venant en aide à de nombreux salariés. Lorsque l'on compare avec les États Unis, on peut dire que notre modèle de société n’a pas que des défauts, et que finalement l’état providence, qui vient en aide aux citoyens, est quelque chose de précieux.

Mais cette crise a aussi montré les retards et les failles de l’Europe. Et ils sont nombreux : l'incapacité à agir de concert, incapacité à parler d’une même voix. On pourrait ajouter aussi des retards et des lacunes. Il y a eu le débat sur l’indépendance de l’Europe. l’histoire du manque de masque en France est édifiant. S’ajoute à cela notre dépendance déjà connu aux Gafa et autres algorithmes américains. L’Europe doit être capable de proposer des alternatives fiables et efficaces.

Imaginer le monde d'après

Ce sommet devra permettre à l'UE d’imaginer le monde d’après et d’en tirer les conséquences, avec des questions sur notre indépendance. Quels sont les secteurs d’activités que l’on doit rapatrier en Europe et ne pas laisser exclusivement dans les mains de la Chine ou des États Unis ? Ce sommet devra être l'occasion de trouver des solutions pour réussir ensemble la sortie du confinement alors que son entrée s’est faite dans la cacophonie.

Mais le sommet n’aura pas le temps d’aller très loin dans la réflexion car il va devoir parler dans un premier temps d’argent, et cela pourrait bien éclipser les autres réflexions. Le sommet qui va s’ouvrir est vraiment capital parce qu’il sera fondateur des années à venir et du rôle que devra avoir l’Europe face au reste du monde. Il nécessite de grands hommes politiques. Espérons qu'ils soient au rendez-vous.