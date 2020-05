Coronavirus : un plan de relance européen initié par le couple franco-allemand

L'Europe va-t-elle changer à cause du Covid-19 ? La France et l'Allemagne, c'est inédit, sont d'accord pour lancer un fonds de relance financé par l'Europe de 500 milliards d'euros, soit trois fois le budget des 27. D’où vient l'argent ? Le couple franco-allemand mise sur la solidarité. Leur idée ? Créer une dette européenne et non pays par pays, ce qui serait une première.

La Commission européenne emprunterait de l'argent sur les marchés

"C'est une percée historique. La France et l'Allemagne tombent d'accord pour financer par de la dette commune des dépenses budgétaires dans les États membres", explique le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. C'est la Commission qui emprunterait l'argent sur les marchés financiers puis l'argent serait distribué vers les pays. Qui va en bénéficier ? Deux critères sont privilégiés : les régions et les secteurs les plus touchés en Europe par l'épidémie de Covid-19.

