Coronavirus : un patron sur cinq envisage de licencier dans les Hauts-de-France à cause de la crise sanitaire

France Bleu Nord révèle jeudi la troisième enquête de la chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-France sur les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie régionale.

Un patron sur cinq envisage de licencier dans les Hauts-de-France, selon une enquête de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région concernant l’impact du coronavirus sur l’économie locale, révèle jeudi 14 mai France Bleu Nord.

Cette troisième enquête, après celles réalisées en mars et en avril, et à laquelle ont répondu 2 942 chefs d’entreprise, indique que 40% seulement des entreprises des Hauts-de-France ont repris totalement le travail avec le déconfinement, 35% partiellement. En moyenne, les entrepreneurs estiment à six mois le délai pour retrouver le niveau d’activité d’avant le confinement.

La situation s'aggrave

Toujours selon cette enquête, 51% des entreprises nordistes accusent désormais une baisse de leur chiffre d’affaires : c’est quatre fois plus qu’au mois de mars, au début du confinement (14%) et huit points de plus qu’au mois d’avril (44%).

La restauration et l’hôtellerie (64%) pâtissent le plus de cette baisse de chiffre d’affaires. Suivent les services (59%) et le commerce de détail (52%). C’est la zone du Hainaut qui est la plus touchée par rapport à l’Artois et au littoral, la métropole lilloise étant encore la plus préservée.

À noter, malgré ces chiffres alarmants, que seul 1% des entreprises nordistes dit envisager un arrêt définitif de l’activité.