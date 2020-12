Coronavirus : un patient guéri remercie les soignants

Mohamed Cherik revient avec le sourire dans l'hôpital où il a été soigné, après avoir passé un mois en unité Covid. "Le 1er novembre, on m'avait donné pour mort. Je ne passais pas la nuit", commente-t-il face aux équipes de France Télévisions. Mardi 24 novembre, il sortait amaigri de 11 kilos mais guéri. La vidéo des retrouvailles avec son épouse fait alors le tour du monde : plus de 100 000 vues sur les réseaux sociaux.

Un miraculé

Mardi 1er décembre, Mohamed Cherik revient à l'hôpital pour ses trois dialyses hebdomadaires. "C'est ma deuxième famille ici", confie-t-il. À 63 ans, il souffre d'une forme grave de diabète et d'autres problèmes de santé qui le mettaient en grave danger face au Covid. Le revoir en vie émeut aujourd'hui ceux qui l'ont soigné. Dans les couloirs, l'émotion est palpable. "On a des défaites, mais on a des victoires et c'est pour ça qu'on fait ce métier", commente un membre du personnel soignant. "Maintenant je vais croquer la vie, et profiter", conclut quant à lui le miraculé.