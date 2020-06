Coronavirus : un nouveau médicament réduirait la mortalité d’un tiers chez les patients intubés

L’annonce est très prometteuse. Le dexaméthasone, corticoïde bien connu des médecins, semble efficace dans les cas graves de coronavirus. Un avis partagé par l’Organisation mondiale de la Santé. "Croyez-moi je le sais, j’étais malade, et il a peut-être bien sauvé ma vie, en tout cas il semble avoir fonctionné pour moi", explique un patient britannique traité grâce à ce médicament. Plus de 2 100 patients ont reçu la dexaméthasone, pendant 10 jours, à raison de 6 mg par jour.

Un traitement abordable et déjà disponible

Les tests ont été menés par des chercheurs britanniques de l’université d’Oxford. La molécule aurait réduit la mortalité d’un tiers chez les patients intubés et d’un cinquième chez ceux simplement placés sous respirateurs artificiels. Des questions restent toutefois en suspens. Il faut attendre la publication des données détaillées pour juger et avoir toutes les réponses. Le médicament est d’ores et déjà disponible et peu coûteux, mais il convient de ne pas s’automédicamenter.

Le JT

Les autres sujets du JT