Coronavirus : un nourrisson est mort des suites du Covid-19 en Suisse

Il avait été contaminé à l'étranger. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie du Covid-19, un nourrisson est mort des suite de la maladie en Suisse, a annoncé le ministère de la Santé vendredi 29 mai. Il est très rare que le coronavirus provoque la mort d'enfants si jeune. Début avril, un bébé de six semaines avait déjà été emporté par la maladie, dans l'Illinois, aux Etats-Unis.

"Ce décès ne concerne pas un écolier, c'est un nourrisson qui est décédé", dans le canton d'Argovie (nord), a déclaré un représentant de l'Office fédéral de la santé publique, Stefan Kuster, au cours d'une conférence de presse. "Les enfants tombent moins souvent malades que les adultes, ils sont moins infectieux", mais "il peut y avoir de tels cas", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que le nourrisson avait été pris en charge avant son décès par l'hôpital universitaire de Zurich, mais n'a pas indiqué s'il souffrait auparavant d'autres maladies. "Nous devons procéder à des clarifications", a-t-il dit.

Deux morts en 24 heures dans le pays

En Suisse, la maladie Covid-19 a fait plus de 1 650 morts depuis que le premier cas a été détecté le 24 février dans le canton du Tessin, frontalier de l'Italie. Plus de 30 800 personnes ont été testées positives, sur une population de quelque 8,5 millions d'habitants, soit une incidence de 359 cas pour 100 000 personnes. Au cours des dernières 24h, le pays a enregistré 32 cas supplémentaires et deux décès, dont le nourrisson.

Selon l'agence de presse suisse ATS, deux enfants - frère et soeur - ont été contaminés au coronavirus à l'ouest de la ville de Bâle, frontalière de la France. En conséquence, environ 70 personnes (famille, camarades de classe et enseignants) ont été placées en quarantaine jusqu'au 5 juin. Les autorités ignorent pour l'instant comment les deux enfants ont été contaminés. Elles doivent encore établir s'il est nécessaire de placer d'autres enseignants en quarantaine.

La Suisse, qui n'a pas instauré de confinement aussi strict que d'autres pays européens, a commencé le 27 avril à assouplir les mesures prises face au coronavirus. A compter du 6 juin, seront possibles toutes les manifestations publiques ou privées allant jusqu'à 300 personnes. Tous les établissements de divertissement et de loisirs pourront à nouveau accueillir du monde, comme les cinémas et piscines. Les établissements d'enseignement professionnel et du secondaire et les universités pourront faire de même.