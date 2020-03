Coronavirus : un nombre de morts sous-estimé

C’est une phrase prononcée mardi 24 mars pour la première fois. "On sait que les décès survenus à l’hôpital représentent probablement une faible part de la mortalité", a expliqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, qui a reconnu que les chiffres communiqués chaque soir sont largement sous-estimés. En clair, seules les personnes décédées dans les hôpitaux sont pour l’heure prises en compte. Les Ehpad ne sont pas concernés.

Les décès à domicile et dans les Ehpad ne sont pas pris en compte

Pourtant, dans l’est de la France, trois établissements comptent déjà plus de 15 morts, mais ces décès ne rentrent pas dans les statistiques. Selon un rapport du ministère de la Santé, les maisons de retraites médicales ne doivent tester que les deux premiers patients suspects, les autres ne sont pas comptabilisés. Les malades non-testés qui décèdent à leur domicile ne sont pas non plus pris en compte. Pour les organismes chargés de la statistique, comme l’Insee ou l’Inserm, il faudra plus de temps pour avoir un décompte précis.