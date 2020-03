Coronavirus : un médicament concluant ?

Sanofi évoque le chloroquine comme médicament pour soigner le Covid-19, peut-il en tous cas réduire la durée de la maladie ? "Nous n’avons pas actuellement de médicaments dirigés contre le virus. Donc on est en effet à la course de candidats médicaments. Les résultats de l’équipe de Marseille sont intéressants, on les regarde. Ils sont extrêmement préliminaires et ne répondent pas aux critères classiques de l’évaluation d’un médicament", répond le professeur Jean-François Delfraissy.



Un test français et européen

"Il faut poursuivre le questionnement autour de ce médicament, et d’ailleurs, il y aura dans l’essai français et européen qui démarre vendredi 20 mars avec les autres molécules sous l’égide de l’OMS [Organisation Mondiale de la Santé] un test avec la chloroquine", ajoute le professeur Delfraissy, président du Conseil scientifique.