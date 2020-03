Coronavirus : un médecin généraliste suit son propre protocole

Depuis le début du mois et l'arrivée du Covid-19 en France, Didier Rapin, médecin généraliste de Saint-Sever-de-Saintonge (Charente-Maritime), s'organise seul. Il reçoit ses patients susceptibles d'être porteurs de la maladie, selon un protocole qu'il a établi lui-même. Le patient est équipé d'un masque. Il ne passe pas par la salle d'attente, et il est examiné dans une pièce spéciale. "Ici, on se trouve dans un bureau qui n'est pas utilisé habituellement. Mon bureau est de l'autre côté, et j'ai dédié celui-ci à l'examen de mes patients", précise Didier Rapin.

Une initiative rassurante

Il doit donc se protéger lui-même pour ne pas être frappé par la maladie, et la transmettre à son tour aux quelque 1 500 patients qu'il suit dans son cabinet et en Ehpad. Une initiative qui rassure sa patientèle. "C'est très bien parce que comme ceux qui sont vraiment malades ne vont pas dans son cabinet, et au moins ça protège", explique Marie-Christine Navarro. Une protection dont le médecin aimerait bien lui aussi bénéficier de la part de sa tutelle. Mais pour le moment, "on en est loin".

Le JT

Les autres sujets du JT