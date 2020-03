Coronavirus : un manque de protection pour les soignants

Dans la guerre qui oppose les soignants au coronavirus, les masques sont une arme essentielle. Et pourtant, ils viennent vite à manquer. Face à l'inquiétude et à la polémique qui enfle, le samedi 21 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran a tenté de rassurer à propos des masques qui sont indispensables à la protection. Il assure que ces derniers devraient arriver en nombre : "Nous avons d'ores et déjà signé plusieurs commandes pour plus de 250 millions de masques qui sont livrés progressivement et le seront au cours des prochaines semaines."

Vers un rationnement des masques

Face à la pénurie, le gouvernement maintient sa priorité aux personnels exposés. À terme, les médecins libéraux, infirmiers et pharmaciens auront le droit à 18 masques par semaine, les aides à domicile neuf par semaine et dans les EHPAD, 500 000 masques devraient être distribués chaque jour, comme le demandaient les spécialistes. Pour le moment, la généralisation de l'usage du masque n'est pas prévu. Les forces de l'ordre, en contact avec le public, qui le réclament, devront attendre.