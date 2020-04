Coronavirus : un infirmier libéral confronté au virus

Infirmier libéral, Rémi travaille désormais, sans arrêt. Le Covid-19 l'accapare, mais il doit également s'occuper d'autres maladies. "Au-delà du virus, il ne faut oublier que toutes les autres pathologies continuent". Se rendant au domicile des patients, Rémi doit faire preuve d'une extrême prudence en ces temps d'épidémie. "On est aussi de potentiels porteurs de la maladie. Ça demande une attention, des précautions, une hygiène un peu plus importante."

Aider les patients à démêler le vrai du faux

"Je craque d'être enfermée comme cela, ce n'est pas marrant", confie une patiente à qui Rémi mesure son taux de sucre. Échangeant régulièrement avec ses patients, Rémi essaye le plus possible de les éclairer. "Ils sont noyés d'informations contradictoires, on essaye justement par le dialogue de leur expliquer un peu comment on peut être contaminé, on fait de l'éducation à domicile."

