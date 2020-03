Coronavirus : un humain sur sept est confiné

Les abords d'une plage de Miami, en Floride (Etats-Unis) le 23 mars 2020. Le confinement entre en vigueur ce jour dans cet Etat américain. (LEILA MACOR / AFP)

Un comptage de l’Agence France Presse, ce week-end, nous apprend que 900 millions de Terriens sont aujourd’hui confinés. Soit presque un habitant sur sept de la planète, et le chiffre devrait continuer à augmenter. Ce matin par exemple, les 11 millions de Grecs entrent eux aussi en confinement total, comme la France, l’Italie, l’Espagne… Rappelons qu’à ce stade, 292 000 personnes dans 165 pays sont considérés comme infectés par le virus, qui a fait presque 13 000 morts à l’échelle de la planète.

900 millions de confinés, mais à des degrés très divers selon les pays et les continents

Partout, les règles sont en train de se durcir. Hier soir, l’Allemagne a interdit tous les rassemblements de plus de deux personnes, l’Italie a décidé de cesser toute production non essentielle. Et plus loin de nous, deux pays africains ont décrété un confinement total, le Rwanda et la Tunisie. Mais les mesures de fermeture gagnent le continent : la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ont fermé leurs frontières et leurs aéroports. Autres pays touchés qui dénombrent des cas depuis quelques jours : l’Ouganda, l’Erythrée, la Tanzanie, l’Ethiopie, l’Île Maurice et le Kenya.

Sur le continent américain également

30% des Américains des Etats-Unis sont maintenant confinés. Notamment à New York, Los Angeles et Chicago. La Colombie se confine à partir de mardi soir. Comme la Bolivie dont l’élection présidentielle du 3 mai est reportée. Au Brésil, où le président Bolsonaro continue de prendre le coronavirus à la légère, les autorités de la région de Sao Paulo, le poumon économique, ont décrété un confinement général de 15 jours. Petit à petit, toute la planète se confine pendant que la Chine et le reste de l’Asie en sortent.