Coronavirus : un groupe de jeunes confiné dans le Lot-et-Garonne après un voyage en Italie

Les parents doivent prendre la température de leurs enfants deux fois par jour et surveiller l'apparition de symptômes d'infection respiratoire.

Un groupe de cinq élèves et trois enseignants du conservatoire intercommunal du Grand Villeneuvois (Lot-et-Garonne), de retour de Vénétie, en Italie, sont confinés chez eux depuis leur retour en France lundi 24 février, rapporte France Bleu Occitanie. Ils étaient en voyage à San Dona di Piave, une ville jumelée avec Villeneuve-sur-Lot. Ils ont passé plusieurs jours dans cette commune italienne près de Venise où plusieurs cas de coronavirus ont été décelés.

Ces cinq jeunes et ces trois adultes, dont une professeure de danse et le directeur des affaires culturelles de Villeneuve-sur-Lot sont arrivés lundi soir à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ils ont ensuite rejoint Villeneuve-sur-Lot en car. Les autorités leur ont alors demandé de rester confinés par précaution, et d'attendre les consignes plus précises de l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine.

Porter un masque chirurgical en cas de sortie

L'ARS a contacté les familles des cinq enfants dès leur arrivée pour leur recommander de limiter leurs activités et d'éviter les contacts avec les personnes fragiles. Si les membres de ces familles doivent sortir, ils doivent, précise l'ARS, porter un masque chirurgical en "face à face". Les parents doivent surveiller la température de leurs enfants deux fois par jour et surveiller l'apparition de symptômes d'infection respiratoire.

L'ARS doit également prendre contact avec les trois adultes pour leur préconiser le télétravail pendant la période de surveillance. L'ARS s'engage à assurer leur suivi.