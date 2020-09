Coronavirus : un foyer de contamination dans un Ehpad de Sévérac-d'Aveyron

La contamination est massive dans la maison de retraite de Sévérac-d'Aveyron, en Aveyron, et la situation s'est dégradée depuis deux semaines. 53 résidents sont testés positifs sur les 73 que compte l'établissement. Malgré le respect des protocoles sanitaires, le virus a continué sa progression, ce qui préoccupe les autorités. La directrice de l'Ehpad doit gérer une situation difficile.

Deux résidents sur trois sont touchés par le Covid-19

"Nous avons des résidents qui sont évidemment inquiets, qui posent beaucoup de questions. Certains vivent très mal le confinement", assure Florence Vadja Léoni. Dans l'Ehpad, deux résidents sur trois sont touchés par le coronavirus et il y a 20 contaminations parmi le personnel administratif et soignant. Trois généralistes des communes voisines ont été sollicités pour remplacer les médecins malades. Ils s'efforcent d'effectuer plus de soins avec un tiers des effectifs en moins. On ne connaît toujours pas l'origine de la contamination.