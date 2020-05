Coronavirus : un essai clinique s’appuyant sur le plasma des patients guéris

Des essais sont actuellement menés en France à partir du plasma de patients guéris du Covid-19. "C’est une piste qui suscite beaucoup d’espoirs. Son nom : la sérothérapie. En clair, il s’agit de se servir des défenses immunitaires fabriquées par les patients guéris pour tenter de soigner les malades du Covid-19. Pour cela, on prélève le plasma, la partie liquide du sang chez les patients guéris où se trouve les anticorps, et l’objectif, c’est de transmettre ces anticorps d’une personne rétablie à un patient malade, et de voir si ses chances de guérison augmentent", explique le journaliste Jules Lonchampt.

Des conditions très strictes

"Les essais ont commencé il y a un mois sur 60 personnes en Île-de-France. Les résultats sont très attendus, mais déjà l’Agence française du médicament a autorisé son utilisation hors essai clinique dans toute la France, mais sous conditions très strictes : dans les hôpitaux uniquement et pour les cas les plus sévères", précise-t-il.





