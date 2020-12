Coronavirus : un demi-million d’Israéliens vacciné en une dizaine de jours

C. Mraffko, S. Gripon, N. Nalbandian

Les campagnes de vaccination contre le coronavirus ont commencé partout dans le monde, avec des rythmes plus ou moins soutenus. En Israël, par exemple, les centres hospitaliers vaccinent à tour de bras depuis une dizaine de jours. Les Israéliens de plus de 60 ans sont prioritaires, mais en réalité, tout le monde peut recevoir une injection. À l’image de Riza Jungreis, qui travaille avec les personnes âgées et qui a donc décidé de se faire immuniser contre le virus pour protéger son entourage.

Un processus de vaccination bien rodé

Après le démarrage de la campagne de vaccination, les Israéliens se sont rués dans les centres dédiés sans trop se poser de questions. "Je n’ai pas peur de me faire vacciner, nous devons le faire pour en finir avec cette épidémie", soutient Hadeel Sabat, une infirmière. Le pays a d’ailleurs mis les moyens. Dans un gymnase transformé en dispensaire, la mécanique est bien huilée. Les patients, assis dans une grande salle d’attente, sont simplement appelés par leur numéro. Plus d’un demi-million d’Israéliens a déjà été vacciné depuis le 20 décembre, et pour l’instant, pas de rupture de stock en vue.







