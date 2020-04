Coronavirus : un chiffre encourageant sur la saturation des services de réanimation

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, nous pouvons vous donner un chiffre encourageant : il s'agit de celui qui donne une indication de la saturation des services de réanimation. "Ce chiffre est le ratio entre les admissions en réanimation et les sorties, donc le nombre de patients qu'il faut prendre en charge en plus chaque jour dans les services de réanimation", explique notre journaliste Frédérique Prabonnaud, en direct du plateau de France 3. "Pour la première fois, ce chiffre est négatif. Il diminuait ces derniers jours : samedi 4 avril, les besoins étaient de 176 lits supplémentaires et jeudi 9 avril au soir de moins 82. C'est encourageant car la grande peur est de ne plus pouvoir prendre en charge les patients gravement malades".



"Une très grande différence entre les régions"

Pour autant, il ne faut pas relâcher les efforts. "Non, parce qu'il y a toujours un nombre très important de malades en réanimation, et que, même si on parvient à stabiliser ces chiffres, il faudra tenir sur la durée. Puis, il y a aussi une très grande différence entre les régions. Par exemple, vendredi 10 avril, deux nouveaux TGV vont partir vers Bordeaux (Gironde) et Poitiers (Vienne) pour soulager, une fois encore, les hôpitaux en Île-de-France", poursuit Frédérique Prabonnaud.

