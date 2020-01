Coronavirus : un cas d’infection à Bordeaux

"La première personne infectée par le Coronavirus en France est un Français de 48 ans d’origine chinoise qui a effectué un voyage professionnel dans la province de Wuhan, en Chine, aux alentours du 2 janvier. Avant de se présenter dans les locaux de SOS Médecin à Bordeaux, il aurait été en contact avec une dizaine de personnes depuis son retour en France", explique David Basier, correspondant à Bordeaux.



Des soins symptomatiques

Et le journaliste de préciser : "Actuellement, il est à l’isolement dans une chambre du CHU de Bordeaux. Il reçoit des soins symptomatiques contre les douleurs et la fièvre. Mais rappelons-le, il n’existe pas de traitement spécifique contre le Coronavirus." Apparu début décembre sur un marché de Wuhan, le coronavirus a déjà fait 26 morts. Le nombre de cas de contamination confirmés atteint désormais 830, et le nombre de cas suspects dépasse le millier, a annoncé vendredi matin la Commission nationale de la santé.