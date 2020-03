Coronavirus : un appel aux renforts dans les établissements de santé

Combien de personnes se sont portées candidates dans les prochains jours ? "L’appel a été entendu. C’est une plateforme qu’on a monté en quelques jours, avec une jeune start-up. On a monté cette plateforme pour se faire rencontrer des personnes qui seraient prête à venir donner un coup de main pour venir en renfort. Les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad ont besoin de personnel", explique Aurélien Rousseau.



"Nous montons des digues pour faire face à cette vague"

"On a plus de 3 000 réponses depuis hier : c’est 800 infirmiers et infirmières, 500 aides-soignantes, 425 médecins. Mais ce sont aussi des brancardiers, des cuisiniers, des assistants de régulation médicale. Ça répond à cet appel et il faut encore amplifier cela car nous montons des digues pour faire face à cette vague. Monter des digues ça suppose des hommes et des femmes qui montrent un engagement exceptionnel", poursuit Aurélien Rousseau.