Coronavirus : un afflux de patients dans les cabinets de généralistes

À Nice (Alpes-Maritimes), les consultations se succèdent au cabinet du docteur Jean-Baptiste Buttori. Environ la moitié d'entre elles sont liées à des inquiétudes concernant une possible contamination au coronavirus. "Ils se rendent bien compte que maintenant, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. S'ils n'ont pas d'ordonnance, soit ils ne sont pas prioritaires du tout, soit il y a même des endroits où il n'y a pas de test possible", explique le médecin.

L'afflux de patients est encore gérable

À l'autre bout de la France, à Caen (Calvados), le cabinet de SOS Médecins observe une augmentation de 30 % de la fréquentation par rapport à septembre dernier. Certains patients ont absolument besoin d'un test négatif pour reprendre le travail. "On a quand même déjà plus de 60 consultations en attente qui vont s'égrener toute la matinée et toute l'après-midi", glisse le docteur Jérémie Brissard, au début d'une journée qui s'annonce longue. Le regain d'activité est toutefois encore gérable pour la plupart des médecins généralistes, désormais en première ligne pour l'accès rapide aux tests.