Coronavirus : trois hommes interpellés dans le Val-de-Marne, soupçonnés d'avoir reconditionné des masques de protection périmés pour les revendre

Près de 40 000 masques ont été saisis par les policiers. L'un des trois interpellés a reconnu les faits et a expliqué avoir acheté les masques pour les revendre un euro environ l'unité.

Trois hommes, soupçonnés d'avoir reconditionné des masques de protection périmés pour les revendre en pleine épidémie de coronavirus Covid-19, ont été interpellés à Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne, a appris ce jeudi 5 mars franceinfo de source judiciaire. Près de 40 000 masques ont été saisis. Des bouteilles d'ammoniac, servant à effacer les dates de péremption, ont également été retrouvées.

Des masques achetés à Marseille selon l'un des interpellés

C'est la résidente d'un immeuble qui a alerté la police. Elle dit avoir aperçu mercredi plusieurs personnes décharger des cartons d'une camionnette, et jeter des sacs remplis de boîtes vides de masques FFP2 dans le local poubelle. Cela a duré jusqu'à 4 heures du matin. Cette résidente a apporté à la police un sac qu'elle avait gardé chez elle. Les enquêteurs ont constaté qu'il y avait bien à l'intérieur des boîtes vides de masques FFP2 dont la date de péremption est septembre 2012. Ce type de masques est considéré comme le plus protecteur face au coronavirus Covid-19. Les personnes mises en cause font partie d'une société qui se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Les policiers ont interpellé trois suspects jeudi matin. Ils sont âgés de 20, 21 et 28 ans. L'un d'eux a reconnu les faits et a expliqué avoir acheté les masques à Marseille pour les revendre un euro environ l'unité, a indiqué une source proche de l'enquête à franceinfo. Tous les trois sont en garde à vue pour "recel de biens provenant d'un délit ou d'un crime".