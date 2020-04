Coronavirus : tout le Haut-Rhin se bat contre l'épidémie

Le Haut-Rhin est le département français le plus frappé par l'épidémie de coronavirus. Les élus ont dû recourir au système D pour trouver des bras et des lits d'accueil en France et en Allemagne. Le siège du conseil départemental s'est transformé en cellule de crise.