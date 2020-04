Coronavirus : tous les gels hydroalcooliques ne se valent pas

Parmi les interrogations récurrentes envoyées par les téléspectateurs à la rédaction de France 2 au sujet de l'épidémie de coronavirus Covid-19, se trouve la rumeur selon laquelle certains gels hydroalcooliques ne fonctionneraient pas contre le virus. "C'est vrai qu'ils ne sont pas tous aussi efficaces et pour choisir le bon, il faut bien regarder les étiquettes", explique sur le plateau du 20 Heures la journaliste Valérie Heurtel.

Au moins 60° d'alcool

"Pour être efficace, pour tuer un virus, un gel doit contenir au moins 60° d'alcool et il n'en faut pas trop non plus, parce qu'au-delà des 70% d'alcool il peut aussi provoquer des irritations. Acheter aussi de préférence les gels qui portent la certification NF, c'est la preuve qu'ils ont été testés et qu'ils fonctionnent sur des virus existants", poursuit la journaliste.