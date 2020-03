Coronavirus : Tom Hanks rentre chez lui, Idris Elba, testé positif, appelle à "rester chez soi et être pragmatiques"

L'acteur Tom Hanks a quitté l'hôpital après avoir été testé positif au coronavirus. Atteint, Idris Elba incite quant à lui ses fans à "être pragmatiques".

L'acteur Idris Elba a annoncé sur Twitter avoir été testé positif au nouveau coronavirus et s'être placé à l'isolement. Le B ritannique explique n'avoir pas développé de symptômes à ce stade. De son côté, Tom Hanks a pu quitter l'hôpital australien où il avait été placé en isolation après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière. Son épouse, Rita, reste hospitalisée.

"Restez à la maison"

"Ce matin, j'ai été testé positif au Covid-19. Je me sens bien, je n'ai pas de symptômes pour l'instant mais je me suis isolé depuis que j'ai découvert que j'avais pu être exposé au virus", écrit Idris Elba. "Restez à la maison et soyez pragmatiques", ajoute l'artiste de 47 ans, sans préciser dans quel pays il se trouve actuellement.

Idris Elba accompagne son message sur Twitter d'une vidéo où il figure aux côtés de son épouse, Sabrina Dhowre. "Les résultats sont positifs et ça craint. Je vais bien. Sabrina n'a pas été testée et elle va bien. Je me suis fait tester car je me suis rendu compte que j'avais été exposé à quelqu'un qui avait été lui-même été testé positif", explique-t-il dans cette vidéo, insistant longuement sur la nécessité de respecter les mesures d'hygiène et de "distanciation sociale" pour juguler l'épidémie.

"Il faut prendre ça au sérieux", conclut l'acteur, que l'on connaît pour son interprétation de Nelson Mandela dans Mandela, Un long chemin vers la liberté ou encore pour la série criminelle The Wire.

Fin de quatorzaine pour Tom Hanks

Tom Hanks a quant à lui pu quitter l'hôpital où il se trouvait en quatorzaine après avoir été testé positif au coronavirus. L'acteur américain aux multiples Oscars était sur la Gold Coast, près de Brisbane (centre-est de l'Australie), pour tourner un film biographique sur Elvis Presley réalisé par l'Australien Baz Luhrmann, quand les deux hommes âgés de 63 ans ont contracté la maladie. Il serait retourné dans le penthouse sur la Gold Coast où il séjournait pour préparer le film.

Son épouse, la chanteuse-auteure Rita Wilson, reste à l'isolement. Elle avait donné des concerts à Sydney et Brisbane avant d'être testée positive au Covid-19. Les autorités australiennes sont toujours à la recherche des personnes qui ont été en contact avec le couple et pourraient avoir été contaminées.

Tom Hanks et Rita Wilson avaient publié sur les réseaux sociaux des messages concernant leur contamination au Covid-19, remerciant les personnes qui les avaient aidés et appelant leurs fans à suivre les conseils des experts pour éviter de contracter le virus.

L'Australie a rencensé jusqu'ici près de 400 cas confirmés de coronavirus, dont cinq qui ont succombé à la maladie.