Coronavirus : témoignage d’une fille d’un patient en réanimation

"Je t’appelais pour avoir des nouvelles, pour savoir comment cela va". Une question plutôt anodine que pose Floriane Gross, 24 ans, au téléphone. Seulement voilà, au bout du fil, il y a son père. À 50 ans, il est hospitalisé à Colmar (Haut-Rhin), dans l’unité réservée aux malades du Covid-19. "Ce ne sont jamais de bonnes nouvelles, c’est quelque chose de nouveau, il peut y avoir par moments des hauts et des bas dans le moral mais toutes les équipes sont là pour nous aider à franchir le cap et à avancer chaque jour un peu plus loin", indique-t-il à travers son téléphone.

"J’ai eu très peur, j’ai été très inquiète"

Des premiers symptômes se sont déclarés chez Rémi, le père de Floriane Gross, il y a une semaine. Ce dernier pensait d’abord à une grippe, mais un malaise respiratoire le conduira finalement en réanimation. Le diagnostic l’a révélé malade du Covid-19. "J’ai eu très peur, j’ai été très inquiète. Après, on est une famille très soudée, on communique tous ensemble, on s’est soutenus tous ensemble… C’est surtout le manque de contact qui est difficile", confie Floriane Gross