Coronavirus : seulement 800 volontaires déployés par la réserve sanitaire

Pour être en première ligne contre le coronavirus, Catia Miranda, infirmière, s'est inscrite en janvier à la réserve sanitaire, mais n'a reçu presque aucune proposition. Elle a donc décidé d'utiliser l'application #Renforts-Covid et reçoit jusqu'à 50 demandes par jour. Créée en mars par les agences régionales de santé, 5 500 soignants ont déjà pu apporter un renfort. Le point fort de l'application selon son fondateur : sa réactivité.



19 000 demandes reçues depuis le début de la crise

De son côté, la réserve sanitaire a reçu 19 000 demandes depuis le début de la crise. Au total, 40 000 soignants mobilisables, mais seulement 800 réservistes déployés pour des missions liées au Covid-19, comme lors du retour des premiers Français rapatriés de Wuhan, en février. Des renforts peu utilisés. En cause : des demandes d'inscription très longues à traiter et des serveurs informatiques pas assez puissants. Chaque année, la réserve sanitaire est mobilisée sur plus de 25 opérations.

