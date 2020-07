Coronavirus : seuil d’alerte dépassé en Mayenne

Depuis Laval (Mayenne), le journaliste Thomas Page fait le point sur la situation épidémique de la Mayenne, qui vient de dépasser le seuil d’alerte. “À Laval, il y a beaucoup de tests avec l’ouverture de quatre centres de dépistages gratuits. Le problème, c’est que d’autres indicateurs confirment la tendance. Le taux de cas confirmés dépasse ici le seuil de vigilance avec 5,6% de tests positifs. La vitesse de propagation du virus est aussi plus soutenue qu’ailleurs et, c’est un chiffre régional en pays de Loire : une personne en contamine une et demi”, indique le journaliste .

“Peut-être que les gens se sont un peu trop relaxés”

Cela veut donc dire que le virus continue de progresser, comme c’est le cas en Mayenne, mais aussi dans tout l’ouest de la France. “Nous étions dans une région où nous étions les moins touchés, donc peut-être que les gens se sont un peu trop relaxés”, estime une patiente pour le dépistage au Covid-19.

