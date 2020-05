Coronavirus : Sanofi veut privilégier les États-Unis, "inacceptable" selon la CGT

La direction des laboratoires Sanofi, s’il trouvait un vaccin contre le Covid-19, servirait en priorité les États-Unis. "L’engagement financier des autorités sanitaires américaines est conditionné au fait que les États-Unis soient servis en premier. Ce n’est pas acceptable au regard des besoins sanitaires qu’il y a sur l’ensemble de la planète", estime Thierry Bodin, délégué CGT chez Sanofi.

"Un vaccin abordable pour tous les peuples"

"Ce n’est pas normal, ne serait-ce que par rapport à la population française. Sanofi perçoit de l’État français entre 110 et 130 millions de crédit d’impôt recherche et a versé près de quatre milliards d’euros aux actionnaires. Cet argent doit être utilisé pour le développement de ce vaccin et qu’il soit administré en fonction des urgences sanitaires et c’est à l’OMS de définir les populations qui doivent être vaccinés en priorité", ajoute-t-il mercredi 13 mai sur franceinfo.

Thierry Bodin espère "une mobilisation très forte de l’opinion publique et des pouvoirs publics". Et de conclure : "Il faut que ce vaccin soit abordable pour tous les peuples. Aucun laboratoire ne doit faire de profits avec ce vaccin."