Coronavirus : ruée attendue sur les tests avant Noël

Les boîtes qui contiennent les tests antigéniques vont sans doute s’arracher avant Noël. Ils sont réalisables en pharmacie pour savoir si vous avez le coronavirus en 30 minutes. Dans une officine de Limoges (Haute-Vienne), 750 tests sont prévus et la demande va vite être multipliée par cinq selon le pharmacien. "Les gens veulent être rassurés pour passer des fêtes sereines", confie Yohan Desbordes.

Les Français veulent se rassurer

Les tests PCR classiques risquent eux aussi d’être pris d’assaut. Les laboratoires craignent d’être engorgés entre les personnes symptomatiques et celles qui veulent être rassurées. Avant les retrouvailles avec les proches, les autorités recommandent de limiter les rassemblements privés et de ne faire un test qu’en cas de symptômes. Selon un sondage Ifop, plus d’un Français sur quatre envisage de se faire tester avant les fêtes.

