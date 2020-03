Coronavirus : réunion de crise à l’Élysée

Le président de la République doit prendre la parole, lundi 16 mars, dans une allocution télévisée, afin de donner la marche à suivre face à l’épidémie de coronavirus Covid-19. "Emmanuel Macron s’exprimera, comme il l’a fait jeudi 12 mars, à 20 heures. Depuis, la situation a beaucoup évolué, elle est même qualifiée d’’'inquiétante' par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. C’est une course contre la montre qui est lancée. Lundi 16 mars au soir, le président pourrait décider de nouvelles mesures. On ne sait pas encore si un confinement généralisé, comme en Italie ou en Espagne, sera annoncé. Autre question sur la table : le report du second tour des élections municipales", explique la journaliste Anne Bourse, en duplex depuis le palais de l’Élysée, à Paris.

Le président consulte tous azimuts

"Le chef de l’État consulte à tous les niveaux : un Conseil de défense va débuter au palais de l’Éysée avec plusieurs membres du gouvernement. Emmanuel Macron s’est déjà entretenu lundi matin avec Angela Merkel et les présidents du Conseil et de la Commission européenne. Lundi après-midi, une visioconférence est prévue avec les dirigeants du G7. Et puis, bien sûr, Emmanuel Macron tient compte de l’avis des scientifiques. Des consultations qui lui permettront de faire des choix et de les annoncer lundi soir, à 20 heures", conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT