Coronavirus : qui sont les Français expatriés à Wuhan ?

Tous les Français ne sont pas inscrits au Consulat de France. "Il y a des étudiants avec des visas de courte durée, il y a des touristes et des hommes d'affaires de passage qui étaient là au mauvais endroit au mauvais moment. Coincés dans Wuhan quand l'aéroport a été fermé jeudi dernier. Et puis il y a ceux qui ne veulent tout simplement pas partir parce qu'ils ne veulent pas quitter leur maison, parce qu'ils craignent une quarantaine en France et parce qu'ils ne savent pas quand ils pourront revenir", explique le journaliste Arnauld Miguet.

"Ils ne souhaitent pas laisser leur conjointe sur le tarmac dans cette ville"

"Il y a des entrepreneurs (...) qui veulent faire face à leurs responsabilités vis-à-vis de leurs employés chinois et qui veulent être là quand les affaires reprendront. Ils pensent déjà à l'après. Et il y a des jeunes Français par exemple qui sont aussi en couple, mariés avec des Chinoises et qui ne souhaitent pas laisser leur conjointe sur le tarmac dans cette ville, l'épicentre de l'épidémie", poursuit le journaliste.