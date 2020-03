Coronavirus : qui pour garder les enfants ?

À partir du lundi 16 mars, toutes les écoles de France seront fermées, et ce jusqu'à nouvel ordre. Alors comment faire garder les enfants ? À cette question, beaucoup de parents n'avaient pas encore de réponses dans l'après-midi de vendredi. "Je n'ai aucune idée de comment on va s'organiser sachant qu'on est deux soignants", explique un père de famille. Face aux écoles fermées et à des parents qui doivent s'adapter, les entreprises tentent de trouver en urgence des solutions.

Un arrêt de travail spécifique

Pour continuer à fonctionner, un prestataire en informatique en région parisienne va opter pour le travail à la maison. Une option qui satisfait nombre de ses salariés. Mais qui fait naître aussi quelques doutes. En France, seul un salarié sur quatre a l'habitude de télétravailler. Qui plus est, la plupart des métiers, notamment dans le bâtiment, ne s'y prêtent pas. Alors pour ceux qui n'ont pas le choix, il existe un arrêt de travail spécifique. Pour l'obtenir, il faut prévenir son employeur, ne pas pouvoir travailler chez soi, et avoir un enfant âgé de moins de 16 ans.

