Coronavirus : qui est dépisté ?

Vendredi 13 mars, en début de soirée, le ministre de la Santé, Olivier Véran a annoncé que 3 661 personnes avaient été testées positives au nouveau coronavirus en France depuis le début de l'épidémie. Or toutes les personnes qui toussent et ont de la fièvre ne font pas forcément l'objet d'un dépistage. "Actuellement, on teste deux types de population. D'abord les soignants qui ont des symptômes, même minimes. Ensuite, on teste les personnes qui ont des facteurs de risque", explique la professeure Karine Lacombe, cheffe du service infectiologie à l'hôpital Saint-Antoine (Paris).

"Il y a beaucoup d'attente" pour faire les dépistages

"Tous les hôpitaux en France depuis plusieurs semaines sont en capacité de faire des tests. En revanche, il y a beaucoup d'attente. Par exemple dans la structure où je travaille, on peut avoir trois ou quatre heures d'attente quand on est en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on n’a pas besoin d'être hospitalisé. Après, quand on est vraiment malade, on est pris en charge par les urgences", poursuit la médecin.

