Coronavirus : qu’est-ce qu’un vaccin ARN-m ?

Un vaccin ARN-m n’est pas un vaccin classique. On n’injecte pas un virus atténué ou inactif dans le corps, mais un message avec de l’ARN messager. Mais qu’est-ce que c’est ? L’ARN, c’est un code génétique, comme une recette qui indique aux cellules, quand elles le reçoivent, quelles protéines fabriquer. Car oui, les cellules fabriquent des protéines. En injectant un certain ARN dans l’organisme, on peut donc leur demander de fabriquer la protéine que l’on veut.

Un aspect de couronne

Pour le vaccin contre le coronavirus, on demande aux cellules de fabriquer la spicule du coronavirus. Inoffensive en elle-même, mais caractéristique du covid-19, c’est elle qui lui donne son aspect de couronne. Le système immunitaire repère cette spicule dans l’organisme, il croit que le virus est là, et commence à fabriquer des anticorps pour se protéger. Le corps est donc prêt à se battre, même s’il n’est pas infecté.