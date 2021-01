Coronavirus : quels sont les 21 "motifs impérieux" pour pouvoir voyager à l'étranger ?

En plus de la justification de ce "motif impérieux", un test PCR négatif sera demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'UE, "à l'exception des travailleurs transfrontaliers".

Se donner "encore une chance d'éviter le confinement". Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé vendredi 29 janvier de nouvelles restrictions face à l'épidémie de Covid-19, dont la fermeture des frontières aux pays hors-UE, "sauf motif impérieux".

Selon l'attestation de déplacement mise en ligne par le ministère des Affaires étrangères, samedi, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ou d'un pays situé hors de l'Union européenne classé en zone de circulation de l'infection du virus Sars-CoV-2 doivent certifier que leur motif de déplacement correspond à l'une des 21 catégories suivantes :

• Ressortissant de nationalité française, ainsi que son conjoint (marié, pacsé, concubin sur présentation de justificatifs de communauté de vie) et ses enfants

• Ressortissant de l’Union européenne ou ressortissant andorran, islandais, liechtensteinois, monégasque, norvégien, de Saint-Marin, suisse et du Vatican, ainsi que son conjoint (marié, pacsé, concubin sur présentation de justificatifs de communauté de vie) et ses enfants

• Ressortissant britannique et membres de sa famille bénéficiaires de l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

• Ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour français ou européen en cours de validité, ayant sa résidence principale en France ou qui rejoint, en transit par la France, sa résidence principale dans un pays de l’Union européenne ou assimilé

• Ressortissant de pays tiers, en transit de moins de 24 heures en zone internationale

• Titulaire de passeport officiel

• Ressortissant étranger en fonctions dans une mission diplomatique ou consulaire, ou une organisation internationale ayant son siège ou un bureau en France, de même que son conjoint et ses enfants

• Ressortissant étranger de pays tiers séjournant en France pour motif professionnel impérieux sous couvert d’un ordre de mission émis par l’État d’appartenance

• Ressortissant étranger séjournant en France sur invitation des autorités françaises dans le cadre d’une action de coopération

• Professionnel de santé étranger concourant à la lutte contre la Covid-19 ou recruté en qualité de stagiaire associé

• Équipage ou personnel étranger exploitant des vols passagers et cargo, ou voyageant comme passager pour se positionner sur sa base de départ ou se former

• Ressortissant étranger qui assure le transport international de marchandises

• Conducteur ou équipier d’autocar ou de train de passagers

• Membre d’équipage ou personne exploitant un navire de commerce, y compris de croisière, ou de pêche

• Étudiant titulaire d’un visa de long séjour (VLS), d’un visa de court séjour (VCS) pour études ou pour stages (hors VCS Concours), ou venant pour moins de 90 jours en provenance d’un pays dispensé de VCS, ou mineur scolarisé, justifiant d’un lieu d’hébergement en France

• Professeur ou chercheur employé ou invité par un établissement d’enseignement ou un laboratoire de recherche français qui se déplace à des fins d’études et d’enseignement

• Ressortissant de pays tiers disposant d’un VLS "passeport Talent" ou d’un VLS "salarié détaché ICT" ainsi que son conjoint et ses enfants

• Ressortissant de pays tiers se rendant en France pour recevoir des soins dans un établissement hospitalier public ou privé

•Ressortissant étranger se déplaçant en France dans le cadre de l’exercice d’un droit de garde reconnu par décision de justice

• Ressortissant d’un pays tiers travailleur humanitaire ou volontaire international

• Ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial ou de la réunification familiale des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides

Un test PCR négatif exigé pour entrer en France

Le Quai d'Orsay a exclu plusieurs pays de la zone de circulation de l'infection du virus Sars-CoV-2. Il s'agit de l'Australie, de la Corée du Sud, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de Singapour et de la Thaïlande. Les voyageurs en provenance de ces pays sont donc autorisés à entrer sur le territoire métropolitain. Cette autorisation prévaut également pour Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican.

Un test PCR négatif sera par ailleurs demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'UE, "à l'exception des travailleurs transfrontaliers". Cette mesure, déjà en vigueur pour le transport maritime et aérien, doit donc être étendue au terrestre.

Tous les déplacements en provenance et en direction des territoires ultramarins seront également soumis à des attestations de motifs impérieux.