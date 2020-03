Coronavirus : quels pays ferment leurs frontières ?

Afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, Donald Trump a annoncé dans la soirée du mercredi 11 mars l'interdiction pour les Européens d'entrer sur le territoire américain. D'autres pays ferment également leurs frontières, comme le Liban, Israël, l'Inde, ou encore l'Arabie Saoudite. Dans plusieurs États, les Français peuvent venir, mais sous certaines conditions. "Ils exigent soit une mise en quarantaine, soit un contrôle sanitaire à l'arrivée sur leur territoire. C'est le cas par exemple de la Colombie, du Brésil, de l'Islande, et de quelques pays africains comme le Tchad ou la République démocratique du Congo", explique le journaliste Julien Duponchel sur le plateau du 13 Heures.

Une liste qui évolue de jour en jour

En Europe, des mesures sont prises et elles ne concernent pas que les Français. "Certains pays ont fermé leurs frontières comme la Slovénie et l'Autriche, ou l'Italie. L'Espagne, de son côté, a suspendu tous ses vols directs en provenance d'Italie. La liste des pays et des restrictions évolue de jour en jour. Les informations sont disponibles sur le site internet du Quai d'Orsay www.diplomatie.gouv.fr", conclut le journaliste.