Coronavirus : quelles sont les règles du couvre-feu nouvellement annoncé ?

L’annonce d’un couvre-feu faite par Emmanuel Macron, mercredi 14 octobre, a provoqué un choc en Île-de-France et dans les huit métropoles touchées. La mesure s’appliquera dès vendredi 16 octobre, à minuit. Dans la sphère privée, il est fortement déconseillé de se retrouver à plus de six, et ce pendant 4 semaines minimum. "Notre objectif est de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux", a déclaré le président de la République.

135 euros d’amende

Au total, presque 20 millions de Français sont concernés. En cas du non-respect du couvre-feu, les habitants pourraient recevoir une amende de 135 euros, voire de 1 500 s’ils récidivent. Pour les syndicats de policiers, cette mesure sera toutefois difficile à appliquer. "Dans les quartiers dits sensibles où la police n’est pas toujours la bienvenue, ce sera très compliqué de faire appliquer un couvre-feu", estime Fabien Vanhemelryck, du syndicat Alliance - Police nationale.