Coronavirus : quelles sont les personnes à risque ?

Derrière ces chiffres, que sait-on du profil des patients ? "Selon les dernières données qui datent du 15 mars, près des deux tiers des patients qui passent en réanimation ont plus de 65 ans. 79 % des décès concernent des personnes de plus de 75 ans, les moins de 65 ans représentent eux, 7 % des décès. Il y a aussi des patients plus jeunes dans des états graves, parfois même des trentenaires", explique le journaliste Viktor Frédéric.





« Le Covid-19 provoque des lésions sur les poumons »

Selon les médecins, en dessous de 60 ans, les cas graves de Covid-19 sont souvent associés à des facteurs de risque. "Ce sont des personnes souffrantes par exemple d’obésité, de diabète, de déficit immunitaire ou encore de problèmes cardiaques. Le Covid-19 provoque des lésions sur les poumons parfaitement repérables. Sur les clichés de poumons infectés, vous pouvez voir une zone blanchâtre. Plus elle est étendue et plus le poumon est infecté", poursuit le journaliste.