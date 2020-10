Coronavirus : quelles sont les mesures prises en Europe ?

Tous les pays d’Europe doivent faire face à l’épidémie de coronavirus. En Belgique, la capitale Bruxelles décide de fermer ses bars pendant un mois à partir du 8 octobre. Du côté de l’Allemagne, les mesures sont encore plus drastiques : un couvre-feu est mis en place à Berlin à partir de samedi 10 octobre. Les commerces n’ouvriront pas plus tard que 23h et les rassemblements en extérieur seront limités à 5 personnes.

Le nombre de contaminations a doublé en 24h en Italie

L’Italie pensait sortir progressivement de cette crise sanitaire. Malheureusement, le nombre de contaminations a doublé lors des 24 dernières heures. Le port du masque devient donc obligatoire en extérieur dans l’ensemble du pays. En Espagne, pour parvenir à accéder à la capitale Madrid, il faut remplir une de ses trois cases : aller y travailler, voir un médecin ou aller à l’école.

