Coronavirus : quelles sont les mesures prises dans l'Oise et le Haut-Rhin en vertu du stade 2 renforcé ?

Des mesures contraignantes sont mises en œuvre à partir du lundi 9 mars dans ces deux départements, avec notamment la fermeture des établissements scolaires.

L'épidémie de coronavirus gagne du terrain. Les autorités ont fait état, samedi 7 mars, de 716 cas confirmés et 11 morts enregistrés depuis fin janvier. Le virus est désormais présent dans toutes les régions de France métropolitaine, et le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé, vendredi, "un renforcement des mesures" dans "l'Oise et le Haut-Rhin (...) qui sont les deux départements les plus concernés".

Parmi les mesures les plus marquantes : la fermeture à compter de lundi matin et pour quinze jours des crèches et établissements scolaires. Il a précisé néanmoins que l'alerte sanitaire restait au stade 2, sachant que le stade 3 peut impliquer des mesures plus drastiques comme la suspension des transports en commun. Quelle est l'application concrète du stade 2 renforcé dans l'Oise et le Haut-Rhin ? Franceinfo fait le point.

Fermeture des crèches et établissements scolaires

"Les crèches, les maternelles, les collèges et les lycées" des deux départements seront fermés pour au moins deux semaines à partir du lundi 9 mars, a expliqué Edouard Philippe après une réunion interministérielle organisée vendredi soir. "Un mot sur ces mesures de fermeture : si nous les décidons, ce n'est évidemment pas parce que ces lieux seraient plus dangereux. Ce n'est pas le cas et les enfants sont plutôt ceux qui échappent le plus aux formes graves de la maladie, mais ils peuvent transmettre le virus et il leur est extrêmement difficile de respecter l'ensemble des consignes et des gestes barrières qui sont indispensables pour freiner la progression du virus", a déclaré le Premier ministre pour expliquer sa décision.

La préfecture du Haut-Rhin confirme que tous les établissements sont concernés, y compris les écoles élémentaires, et précise sur son site que "les élèves bénéficieront pour toute la période durant laquelle cette consigne sera appliquée de la continuité pédagogique (...) pour maintenir un contact régulier entre l'élève et ses professeurs". "A cette fin, poursuit la préfecture, le directeur d'école ou le chef d'établissement s'assurera, notamment en prenant appui sur les réseaux existants (espaces numériques de travail, messageries électroniques ou outils similaires propres dans les établissements privés), que l'élève a accès aux supports de cours et qu'il est en mesure de réaliser les devoirs ou exercices requis pour ses apprentissages".

La préfecture de l'Oise doit quant à elle préciser dans la journée de samedi la façon dont seront appliquées les décisions du gouvernement, et notamment quels établissements seront concernés dans le détail. Pour l'instant, son site internet ne mentionne que les fermetures déjà en vigueur depuis le 1er mars et jusqu'au 14 mars dans l'agglomération de Creil et les communes de Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lagny-le-Sec, Lamorlaye et Lacroix-Saint-Ouen.

Interdiction des "rassemblements collectifs"

Deuxième mesure annoncée par le chef du gouvernement : "la limitation de tous les rassemblements sauf ceux qui sont essentiels au déroulement de la vie sociale et démocratique".

Dans le Haut-Rhin, "tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 50 personnes en milieu clos" est interdit, indique la préfecture. "L'activité normale des commerces, entreprises, restaurants et bars n'est pas concernée par cette interdiction. Les cérémonies familiales de mariage et obsèques peuvent se tenir en veillant à en limiter le nombre de participants. De même les transports publics ne sont pas concernés par cette interdiction."

Dans l'Oise, "tout rassemblement collectif" est interdit dans l'ensemble du département au moins jusqu'au samedi 14 mars, y compris dans le cadre des municipales. "Tous les rassemblements (politiques, culturels, cultuels, sportifs, festifs, etc.) sont interdits. Cette mesure inclut notamment les assemblées générales, les matchs, les marchés, brocantes et foires dans les cœurs de bourg des villes et villages", ajoutent les autorités.

Restent néanmoins autorisés les "marchés ouverts et couverts" de produits frais, les transports en commun, l'activité dans les entreprises. "Les mariages et enterrements peuvent continuer à être célébrés. Les maires et responsables cultuels prendront garde de limiter l'effectif présent au strict minimum. En revanche, les rassemblements collectifs consécutifs à ces célébrations sont interdits", précise l'arrêté.

A partir de combien de personnes les rassemblements sont-ils interdits ? "Aucun seuil n'est prévu. Tous les rassemblements sont visés, par mesure de précaution. Le discernement est la règle. Les petits rassemblements (restaurants, bars, etc.) échappent à l'interdiction", ajoute la préfecture de l'Oise dans une "foire aux questions" publiée vendredi 6 mars.

Limitation des visites aux personnes âgées dans le Haut-Rhin

La préfecture du Haut-Rhin a en outre restreint "aux seules personnes majeures" le "droit de visite aux patients et personnes hébergées dans les établissements de santé publics et privés et dans les établissements sociaux et médico-sociaux, hébergeant des personnes âgées ou handicapées".

Edouard Philippe a invité vendredi les personnes fragiles, compte tenu de leur état de santé, "à rester dans toute la mesure du possible à leur domicile".

Interdiction des rassemblements sportifs

Dans l'Oise, les rassemblements sportifs sont interdits. Dans le Haut-Rhin, la préfecture a interdit "toute manifestation sportive qui ne se déroulerait pas à huis clos (sans spectateur)". Elle a aussi fermé au public des "piscines sauf pour les entraînements et compétitions à huis clos".

Pour éviter le déplacement de spectateurs, le match Strasbourg-PSG, qui devait se tenir samedi à 17h30, a également été reporté. "La venue de 26 000 spectateurs dans le stade de la Meinau, dont un quart venant du département du Haut-Rhin, est un facteur susceptible de favoriser la propagation du Covid-19", indique la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué.