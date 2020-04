Coronavirus : quelles pistes pour la sortie du confinement ?

Face à l'épidémie de coronavirus Covid-19, le déconfinement est un horizon encore lointain en France, mais des scénarios se dessinent. L'Académie de médecine a donné ses préférences, mardi 7 avril. Elle se prononce pour un déconfinement région par région en fonction des places disponibles en réanimation.

Plusieurs scénarios possibles

Il y a néanmoins un écueil. Si toute une région ressort au même moment, l'épidémie pourrait repartir. Autre hypothèse de sortie de confinement : la sortie par classe d'âge. Tout le monde pourrait sortir, sauf les personnes chez qui le Covid-19 peut entraîner des complications graves, par exemple les plus de 65 ans et les gens ayant des pathologies lourdes. Autre scénario : le "stop and go", c'est-à-dire alterner les périodes de confinement et de retour à la normale. "On en a encore pour plusieurs semaines de confinement", assure Pr Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique sur le Covid-19.

