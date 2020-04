Coronavirus : quelles formes pourrait prendre le baccalauréat 2020 ?

Les établissements scolaires sont fermés depuis le 16 mars et les élèves doivent suivre les cours à distance. De quoi inquiéter les lycéens, à moins de trois mois du bac.

Le bac 2020 aura lieu, assure le ministre de l'Education. Mais sous quelle forme ? Avec quels aménagements ? Les lycées sont fermés depuis le 16 mars pour limiter l'épidémie de coronavirus et, pour le moment, la date de levée du confinement reste inconnue (il est prolongé jusqu'au 15 avril minimum). Jean-Michel Blanquer doit détailler, d'ici au 5 avril, les options retenues pour que les élèves de terminale puissent passer leur diplôme. Une seule certitude : le baccalauréat de cette année ne ressemblera à nul autre. Voici les scénarios qui sont sur la table.

Une seule épreuve écrite ou orale éventuellement maintenue

Dans le scénario le plus optimiste de fin de confinement, si les cours reprennent entre le 4 et le 18 mai, une épreuve écrite ou orale (au lieu de cinq ou six habituellement) pourrait encore être maintenue fin juin. Il s'agirait sans doute alors de la dominante de chaque série. Les bulletins de l'année serviraient à compléter la moyenne des élèves. La question reste en suspens pour les bacs professionnels.

Une dose importante de contrôle continu

"Il y aura forcément une dose de contrôle continu", a reconnu Jean-Michel Blanquer. Il sera difficile de faire autrement, mais il reste à savoir dans quelles proportions. "Nous plaidons pour un maximum de contrôle continu car la situation sanitaire est encore très floue, souligne Stéphane Crochet, du syndicat enseignant SE-Unsa, cité par l'AFP. Ce serait imprudent de reconstruire des sujets et de finalement devoir tout refaire d'ici un mois. Le contrôle continu est plus simple." Si la reprise des cours n'avait pas lieu avant le 18 mai, l'organisation d'écrits semblerait impossible et le contrôle continu compterait pour la totalité de la moyenne finale.

Quelles notes seraient alors utilisées ? Faudrait-il utiliser les notes des deux premiers trimestres de terminale, comme le préconisent plusieurs syndicats (Unsa, Snes-FSU, Snalc) ? Ou bien intégrer aussi celles de l'année de première, une option retenue par le Sgen-CFDT? Il semble en tout cas y avoir consensus pour ne pas utiliser les notes qui auraient pu être attribuées pendant la durée du confinement, par souci d'équité entre les élèves.

Un jury pour harmoniser les notes

Autre point de convergence : la nécessité de maintenir un jury d'harmonisation des notes. "A partir du moment où il y a du contrôle continu, c'est indispensable qu'il y ait un jury avec des professeurs différents de ceux des élèves dont ils étudient les dossiers", estime Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire.

Des oraux de rattrapage pour tous

Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, Jean-Michel Blanquer pourrait aussi annoncer que les oraux de rattrapage, prévus début juillet, seront ouverts cette année, "dans un souci de bienveillance", à tous les élèves n'ayant pas eu la moyenne, et pas seulement à ceux dont la note finale est comprise entre 8 et 10, comme c'est le cas habituellement.

Et pour le brevet et le bac français ?

Quant aux épreuves du bac français pour les élèves de première et du brevet pour ceux de troisième, tout dépendra également de la date de reprise. Plus elle sera tardive, moins il sera possible d'organiser des écrits. En français, seuls les oraux pourraient être conservés, tandis que la part du contrôle continu au brevet risque fort de peser davantage que d'ordinaire.