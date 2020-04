Coronavirus : quelle chaîne de transmission pour le virus en France ?

Les résultats de leurs tests, une mère et ses deux filles les auront dans quelques jours. Elles ont participé à une étude de l'institut Pasteur dans le village de Crépy-en-Valois dans l'Oise. Il s'agit de l'une des premières zones les plus touchées par l'épidémie de coronavirus en France. Il y a deux mois, la lycéenne a présenté des symptômes tels que la perte de goût et de l'odorat, ainsi qu'une forte fatigue.

41% d'infectés dans le lycée

Le taux d'infection, c'est ce que les chercheurs ont voulu mesurer en se concentrant sur le lycée de Crépy-en-Valois. 661 personnes y ont subi des prélèvements sanguins. La première conclusion est que le virus a largement circulé. Globalement ce sont 25,9% des personnes étudiées qui ont été infectées. Et le taux monte à 41% chez celles qui fréquentaient le lycée au quotidien que ce soit les lycéens, les enseignants ou le personnel. Mais, un autre des constats est que parmi tous ces cas positifs, beaucoup sont asymptomatiques.

