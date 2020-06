Coronavirus : quatre travailleurs sur 10 ont peur de perdre leur emploi, mais une grande majorité de Français refuse une baisse de salaire, selon un sondage

Cette enquête montre également que seul un Français actif sur deux a repris physiquement le chemin du travail tous les jours, les autres étant soit en télétravail soit en chômage partiel.

Plus de quatre travailleurs sur 10 (41%) ont peur de perdre leur emploi en raison de la crise économique liée au coronavirus, selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 4 juin. Cette proportion monte à 50% pour les ouvriers et même à près de 60% pour les travailleurs indépendants.

Pour autant, sept Français sur 10 (69%) jugent inacceptable que des entreprises puissent proposer des baisses de salaires en échange de garanties de maintien de l'emploi. Cette opinion est majoritaire quelle que soit l'appartenance partisane à l'exception des sympathisants de LREM (47%).

Consensus pour une augmentation des prix

En revanche, plus de 8 Français sur 10 (82%) se disent prêts à payer plus cher leurs produits et services pour aider à une relocalisation de nos industries en France. Politiquement, le sujet fait même consensus : de 73% pour les sympathisants du Rassemblement national à 94% auprès des sympathisants Les Républicains, 92% auprès des sympathisants LREM et 91% auprès des Insoumis.

Ce sondage montre, par ailleurs, que seul un Français actif sur deux a repris physiquement le chemin du travail tous les jours (53%), les autres étant soit en télétravail soit en chômage partiel.

Ce sondage a été réalisé par internet les 3 et 4 juin auprès d'un échantillon de 1 004 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.