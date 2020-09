Coronavirus : quatre décès à l'Ehpad de Sévérac-d'Aveyron

Plusieurs décès liés au coronavirus ont été confirmés dans l'Ehpad de Sévérac-d'Aveyron, en Aveyron. "Quatre décès à ce jour, et le dernier en date est intervenu ce matin, comme nous le confirme l'Agence régionale de santé. Quatre décès sur les 75 résidents que compte cet établissement au total, dont 53 positifs au Covid-19 et quatre qui sont toujours hospitalisés", explique Anne Domy, en direct de Sévérac-d'Aveyron.

18 cas positifs sur les 58 salariés

Il y a aussi des cas positifs parmi le personnel soignant et administratif. "18 cas positifs sur les 58 salariés de l'établissement, dont le médecin coordinateur. Je vous laisse imaginer la complexité en interne pour l'organisation, car il y a moins de personnel et plus de soins à prodiguer. L'établissement nous confirme l'arrivée en renfort de quatre membres de la sécurité civile, des secouristes, mais cela ne sera pas suffisant pour cette situation exceptionnelle dans ce village de 4 000 habitants", conclut la journaliste de France 2.

