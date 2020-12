Coronavirus : quand la clinique vient en aide à l'hôpital

France 3 Nord Pas-de-Calais, T.Millot, F.Garreau, M.-E. Masson

France 3 Nord Pas-de-Calais, T.Millot, F.Garreau, M.-E. Masson France 3 France Télévisions

Depuis trois semaines, la clinique Saint-Amé à Lambres-lez-Douai (Nord) accueille des patients de l'hôpital public de Douai, quelques kilomètres plus loin, rapportent les équipes de France 3 mercredi 9 décembre. La liaison entre ces deux pôles de santé évite que les opérations en chirurgie ambulatoire ne soient déprogrammées en raison de la crise du Covid-19.

Jusqu'à six mois de retard sur les opérations déprogrammées

Le chirurgien qui fait le déplacement depuis l'hôpital dispose à la clinique d'un personnel et d'un matériel adapté à son activité. "Cela nous a posé relativement peu de difficultés d'accueillir ces chirurgiens, de façon à assurer un service à la population, assure le Dr Alain Gérard, médecin anesthésiste à la clinique Saint-Amé. L'hôpital de Douai et nous travaillons sur le même bassin de vie." Les interventions déprogrammées de l'hôpital de Douai avaient jusqu'à six mois de retard. 160 d'entre elles seront réalisées en moins d'un mois.

Le JT

Les autres sujets du JT